США у СОТ вперше утримались від засудження агресії Росії в Україні – Reuters

Сполучені Штати 26 лютого вперше утрималися від заяви членів Світової організації торгівлі, яка засудила агресію Росії в Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на дипломатичне джерело та торгового представника Женеви.

"Це перший випадок, коли США не підтримали заяву, яка публікується щороку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що є ще одним сигналом драматичної зміни у зв’язках з Росією", – повідомляє видання.

Зазначається, що заяву підписали 44 члени СОТ та Україна, включаючи Європейський Союз, Великобританію, Канаду та Австралію.

У заяві засуджується руйнівний вплив повномасштабного вторгнення Росії в Україну на життя людей та економіку України.

"Ми серйозно стурбовані наслідками цієї руйнації для України та для світової торгівлі, зокрема щодо поставок на міжнародні ринки ряду ключових товарів, вироблених в Україні, включаючи сільськогосподарську та харчову продукцію, добрива та критично важливі мінерали", – йдеться в заяві.

Нагадаємо:

Реальна вартість американської військової допомоги Україні значно нижча, ніж заявлено офіційно. Замість понад 60 млрд дол, які називають у Вашингтоні, фактична сума оцінюється у 18,3 млрд дол.