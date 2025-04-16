Перспективи світової торгівлі різко погіршилися на тлі митної невизначеності Трампа – СОТ

Світова організація торгівлі (СОТ) попередила, що перспективи світової торгівлі "різко погіршилися" після запровадження президентом США Дональдом Трампом мит.

Про це пише CNBC.

"Перспективи світової торгівлі різко погіршилися через різке зростання тарифів і невизначеність торговельної політики", - йдеться у звіті СОТ.

У СОТ, з урахуванням нині діючих митних тарифів та 90-денної паузи, очікують падіння торгівлі товарами на 0,2% цього року, на відмну від зростання у жовтневому прогнозі.

При цьому очікується, що падіння буде особливо різким у Північній Америці, де цього року експорт скоротиться на 12,6%.

СОТ також попередила про "серйозні ризики зниження", включаючи застосування "взаємних" тарифів і більш широкі наслідки політичної невизначеності, "що може призвести до ще більш різкого падіння світової торгівлі товарами на 1,5%", що особливо боляче вдарить по експортоорієнтованих, найменш розвинених країнах.

За словами СОТ, тарифні зміни відбулися після сильного для світової торгівлі 2024 року, протягом якого торгівля товарами зросла на 2,9%, а торгівля комерційними послугами збільшилася на 6,8%.

"Якщо взаємні тарифи будуть введені в дію, зростання світової торгівлі товарами скоротиться ще на 0,6 відсоткових пунктів, створюючи особливі ризики для найменш розвинених країн, тоді як поширення невизначеності торговельної політики скоротить зростання ще на 0,8 відсоткових пунктів.

Взяті разом, взаємні тарифи та поширення невизначеності торговельної політики призведуть до скорочення обсягу світової торгівлі товарами на 1,5% у 2025 році", - наголосили в СОТ.

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