США в ВТО впервые воздержались от осуждения агрессии России в Украине - Reuters

Соединенные Штаты 26 февраля впервые воздержались от заявления членов Всемирной торговой организации, которая осудила агрессию России в Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатический источник и торгового представителя Женевы.

"Это первый случай, когда США не поддержали заявление, которое публикуется ежегодно после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, что является еще одним сигналом драматического изменения в связях с Россией", - сообщает издание.

Отмечается, чтозаявление подписали 44 члена ВТО и Украина, включая Европейский Союз, Великобританию, Канаду и Австралию.

В заявлении осуждается разрушительное влияние полномасштабного вторжения России в Украину на жизнь людей и экономику Украины.

"Мы серьезно обеспокоены последствиями этого разрушения для Украины и для мировой торговли, в частности относительно поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, произведенных в Украине, включая сельскохозяйственную и пищевую продукцию, удобрения и критически важные минералы", - говорится в заявлении.

Напомним:

Реальная стоимость американской военной помощи Украине значительно ниже, чем заявлено официально. Вместо более 60 млрд долл, которые называют в Вашингтоне, фактическая сумма оценивается в 18,3 млрд долл.