США та Південна Корея домовились про нову торговельну угоду

Південна Корея інвестує $350 млрд у США, отримає полегшення митного тиску, а Трамп називає укладену з країною угоду "всеосяжною перемогою".

Про це пише Reuters.

У середу президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення нової торговельної угоди з Південною Кореєю, в межах якої тариф на імпорт з цієї країни знизиться з погрожуваних 25% до 15%. Це сталося після переговорів з делегацією Сеула у Вашингтоні.

Нова угода має зняти напругу в торговельних відносинах між країнами та гарантувати США суттєві південнокорейські інвестиції. Сеул погодився інвестувати $350 млрд у різні сектори американської економіки, включаючи мікросхеми, суднобудування, атомну енергетику, біотехнології та енергетичну інфраструктуру. Частина коштів піде на закупівлю американських енергоносіїв.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мюн, який нещодавно прийшов до влади, назвав угоду важливою для зняття невизначеності на експортних ринках. Він відвідає Білий дім протягом двох тижнів.

Попри позитивні сигнали, експерти вказують на те, що деталі угоди залишаються неясними — незрозуміло, як саме буде структуровано інвестиції, хто профінансує проєкти і в які строки.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що 90% прибутків від угоди "отримають американці". У Південній Кореї ж наголосили, що це радше "реінвестиція", а не одноразовий дарунок.

Водночас деякі сектори — як-от сталь, алюміній і мідь — залишилися поза новою угодою, і обговорення тривають. У Південній Кореї угоду вже назвали "кращим з поганих сценаріїв", враховуючи складну політичну ситуацію в країні після імпічменту попереднього президента.