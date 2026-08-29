Трамп оголосив про укладення "найбільшої в історії" нафтової угоди з Венесуелою

Українська правда

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення "найбільшої в історії" нафтової угоди з Венесуелою, яка надає Сполученим Штатам контроль над понад 60 мільярдами барелів її підтверджених запасів нафти.

Джерело: Трамп у власній соцмережі Truth Social, державний секретар США Марко рубіо в соцмережі X, CBS News

Пряма мова Трампа: "Сполучені Штати Америки щойно уклали угоду з Венесуелою щодо НАЙБІЛЬШОЇ НАФТОВОЇ УГОДИ В ІСТОРІЇ СВІТУ!

За моєю вказівкою державний секретар Марко Рубіо та міністр війни Піт Гегсет, тісно співпрацюючи з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес і завдяки партнерству з приватним бізнесом, забезпечили мажоритарний контроль США над понад 65 мільярдами барелів доведених запасів нафти у Венесуелі без жодних витрат для американських платників податків".

Деталі: За даними джерел CBS News в американській адміністрації, тимчасова президентка Венесуели надала новоствореному спільному приватному підприємству 100-річну концесію на розробку нафтових родовищ, запаси яких оцінюють у 63 мільярди барелів.

Уряд США отримає 55% частки в цьому підприємстві, яка розподілятиметься між участю в капіталі компанії та правом отримувати нафту за собівартістю.

Американські посадовці зазначають, що новостворена структура стане другим за величиною корпоративним власником підтверджених запасів нафти у світі після саудівської державної компанії Saudi Aramco.

Наразі неясно, які саме приватні компанії братимуть у цьому участь, однак у Венесуелі зберегли присутність лише кілька іноземних нафтогазових гігантів, зокрема американська Chevron, іспанська Repsol та італійська Eni.

Держсекретар США зазначив, що ця угода "залучить майже 100 мільярдів доларів приватних інвестицій, забезпечить тисячі високооплачуваних робочих місць і стимулюватиме відбудову економіки Венесуели".

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), Венесуела володіє найбільшими у світі підтвердженими запасами нафти, які перевищують 300 мільярдів барелів. Для порівняння, США мають менш як 50 мільярдів барелів.

Попри значні ресурси, нафтова галузь Венесуели тривалий час занепадала через хронічне недофінансування, зношеність інфраструктури та жорсткі міжнародні санкції.

Крім того, більшість західних енергетичних гігантів, зокрема ConocoPhillips та ExxonMobil, залишили країну майже два десятиліття тому після націоналізації активів колишнім президентом Уго Чавесом. Chevron залишалася єдиною великою американською компанією, яка зберегла свою присутність у Венесуелі.

Крім того, багато великих нафтових компаній, як-от ConocoPhillips та ExxonMobil, покинули Венесуелу, коли колишній президент Уго Чавес націоналізував їхні активи майже два десятиліття тому, через що вони тепер з пересторогою ставляться до ведення бізнесу в цій країні. Chevron залишалася єдиною великою американською компанією, яка зберегла свою присутність у Венесуелі.