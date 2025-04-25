США планують "привілейовані" переговори про мита із 15 країнами – президентка Швейцарії

Швейцарія входить до 15 країн, з якими США планують провести "привілейовані" переговори, щоб досягти угоди після запровадження масштабних американських мит.

Про це повідомила президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, пише Associated Press.

"Сполучені Штати визначили групу з 15 країн, з якими вони хочуть знайти швидке розв'язання митного питання. Швейцарія входить до цієї групи з 15 країн", – сказала вона журналістам у Вашингтоні.

Не повідомляється, які ще 14 країн будуть залучені, але, за її словами, "США планують проводити привілейовані переговори та знаходити рішення" з цією групою.

Келлер-Зуттер зазначила, що буде укладено меморандум про взаєморозуміння, після чого можуть розпочатися переговори. У документі також будуть викладені найважливіші теми, і "нам також призначили конкретну контактну особу".

Президентка додала, що жодних графіків не встановлено, але обидві сторони домовилися швидко рухатися вперед, "тому що невизначеність – це отрута для економіки".

Згідно з даними, опублікованими посольством Швейцарії у Вашингтоні, США є найважливішим експортним ринком товарів Швейцарії у світі з 2021 року, тоді як Швейцарія є четвертим за важливістю експортним ринком для послуг США.

24 квітня міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час візиту до Китаю заявив, що американські мита об'єднали постраждалі країни у "своєрідну коаліцію", щоб спробувати досягти угоди зі США.

Нагадаємо:

Німеччина може опинитися в стані рецесії цього року через наслідки запроваджених США мит.