США планируют "привилегированные" переговоры о пошлинах с 15 странами - президент Швейцарии

Швейцария входит в число 15 стран, с которыми США планируют провести "привилегированные" переговоры, чтобы достичь соглашения после введения масштабных американских пошлин.

Об этом сообщила президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, пишет Associated Press.

"Соединенные Штаты определили группу из 15 стран, с которыми они хотят найти быстрое решение таможенного вопроса. Швейцария входит в эту группу из 15 стран", - сказала она журналистам в Вашингтоне.

Не сообщается, какие еще 14 стран будут привлечены, но, по ее словам, "США планируют проводить привилегированные переговоры и находить решения" с этой группой.

Келлер-Зуттер отметила, что будет заключен меморандум о взаимопонимании, после чего могут начаться переговоры. В документе также будут изложены важнейшие темы, и "нам также назначили конкретное контактное лицо".

Президент добавила, что никаких графиков не установлено, но обе стороны договорились быстро двигаться вперед, "потому что неопределенность - это яд для экономики".

Согласно данным, опубликованным посольством Швейцарии в Вашингтоне, США являются важнейшим экспортным рынком товаров Швейцарии в мире с 2021 года, тогда как Швейцария является четвертым по важности экспортным рынком для услуг США.

24 апреля министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис во время визита в Пекин заявил, что американские пошлины объединили пострадавшие страны в "своеобразную коалицию", чтобы попытаться достичь соглашения с США.

Напомним:

Германия может оказаться в состоянии рецессии в этом году из-за последствий введенных США пошлин.