Аеропорт Цюриха стикнувся з дефіцитом палива

Швейцарія дозволила використовувати обов'язкові резерви авіаційного палива для усунення загрози дефіциту поставок в аеропорту Цюріха.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві уряду зазначено, що перебої та значні затримки в міжнародних залізничних вантажних перевезеннях, зокрема з Німеччини, порушили постачання авіаційного палива.

Низький рівень води в Рейні змусив перенаправити додаткові вантажні перевезення на і без того перевантажені залізничні лінії, що призвело до пропущених поставок, додали в уряді.

"Без додаткових заходів наявних запасів в аеропорту Цюріха недостатньо, щоб покрити дефіцит, спричинений пропущеними поставками", — йдеться в заяві.

З 15 жовтня по 1 листопада може бути вилучено до 30 000 кубічних метрів авіаційного палива, що становить близько 6,5 % від поточних обов'язкових резервів авіаційного палива

Запаси бензину, дизельного палива та мазуту в Швейцарії погіршилися порівняно з попереднім тижнем, але залишаються достатніми, заявило уряд

Нагадаємо:

Міжнародне енергетичне агентство у четвер ухвалило рішення якомога швидше випустити на ринок понад 20 мільйонів барелів дизельного палива, а також усі залишки нафти від рекордного випуску надзвичайних запасів, обіцяного в березні, щоб підтримати постачання та стримати стрімке зростання цін.