Німеччині загрожує рецесія через мита США – президент Бундесбанку

Німеччина може опинитися в стані рецесії цього року через наслідки запроваджених США мит.

Про це заявив президент Бундесбанку Йоахім Нагель, пише Bloomberg.

"Європа перебуває в стані застою", — сказав Нагель в інтерв’ю Bloomberg Television. "Можливо, рецесія для моєї країни, для Німеччини".

Щоб підтримати економіку єврозони, яка потерпає від торгової політики президента Дональда Трампа, Нагель та його колеги з Європейського центрального банку знижують процентні ставки.

Опубліковані в середу бізнес-опитування показали, що приватний сектор в єврозоні майже зупинився, а в Німеччині несподівано скоротився.

Нагель наголосив, що потрібно знайти компроміс щодо мит, і водночас висловив оптимізм щодо майбутнього. За його словами, збільшення державних витрат, заплановане новим урядом Німеччини, нібито допоможе відновити економіку найбільшої країни Європи.

"З німецької точки зору було необхідно збільшити витрати на оборону", — сказав Нагель. — "Було зрозуміло, що нам потрібно значно більше вкладати у вирішення інфраструктурних проблем. Бюджетний пакет — це важливий сигнал світові, що Німеччина робить свою частину роботи. Ми будемо поступово покращуватись. Економіка покаже кращі результати в найближчі роки. Для мене як для банкіра центробанку — це гарна новина".

Водночас він заспокоїв побоювання, що зростання витрат спричинить інфляцію.

"Наскільки я бачу, це не буде інфляційним чинником", — сказав Нагель. — "Ми виходимо з ситуації застою, фактично з рецесії. Це не створюватиме інфляційного тиску в наступні роки. Це буде корисно для економіки і сприятиме зростанню. Це добрі новини".

Як і інші посадовці ЄЦБ, він наголосив, що Центробанк і надалі буде діяти обережно, ухвалюючи рішення на кожному засіданні окремо, з метою повернення інфляції до рівня 2%.

Нагадаємо:

31 березня Goldman Sachs підвищив ймовірність рецесії в США протягом наступних 12 місяців до 35%, тоді як раніше прогнозував 20%.

Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита Трампа.