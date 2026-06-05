США захопили в Індійському океані танкер, пов'язаний з Іраном

Сили США провели операцію з перехоплення підсанкційного нафтового танкера Davina в Індійському океані, яке пов'язано з Іраном.

Про це повідомило Індо-Тихоокеанське командування американських військових, пише Reuters.

Вашингтон запровадив блокаду морської торгівлі Ірану, тоді як Тегеран відкривав вогонь по суднах, щоб не дати їм пройти Ормузькою протокою біля входу до Перської затоки.

Останніми місяцями сили США перехопили кілька комерційних і нафтових танкерів в Індійському океані.

"Ми продовжимо глобальне морське правозастосування, щоб руйнувати незаконні мережі та перехоплювати судна, які надають матеріальну підтримку Ірану, де б вони не діяли", — написало Індо-Тихоокеанське командування в дописі в X.

Davina, супертанкер, здатний перевозити до 2 млн барелів сирої нафти, у жовтні 2024 року потрапив під санкції США за торгівлю іранською нафтою, свідчать дані відстеження суден.

Судно, також відоме як Lenore, востаннє бачили 5 червня біля південного узбережжя Шрі-Ланки, показали в п'ятницю дані сервісу MarineTraffic. Судно було майже повністю завантажене нафтою.