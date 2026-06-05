Палата представників США ухвалила законопроєкт про нову допомогу Україні та санкції проти РФ

Українська правда

Палата представників США ухвалила законопроєкт про надання Україні військової допомоги, підтримку відбудови та запровадження нових санкцій проти Росії. Рішення ухвалили в обхід традиційної процедури завдяки голосам частини республіканців, які пішли всупереч позиції президента Дональда Трампа.

Джерело: The Hill

Деталі: Законопроєкт підтримали 226 конгресменів, проти висловилися 195. Документ винесли на голосування за допомогою спеціальної процедури петиції в обхід комітетів (discharge petition). До демократів приєдналися 18 республіканців та один незалежний конгресмен Кевін Кайлі, чий голос дозволив запустити цей процес.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Питання полягає в тому, як саме?" – сказав найвищий за рангом представник меншості в Комітеті у закордонних справах Грегорі Мікс під час виступу в Палаті представників.

Він закликав Конгрес підтримати "хоробрих українців, які борються за своє майбутнє, надати їм зброю, необхідну для самозахисту, змусити Кремль заплатити високу ціну за цей аморальний конфлікт і притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини".

Окрім фінансування відбудови України та санкцій проти РФ, законопроєкт передбачає протидію російському впливу, виділення додаткової безпекової допомоги країнам Балтії, а також надання Україні позик за програмою іноземного військового фінансування для закупівлі зброї.

Попри успішне голосування, документ навряд чи буде розглянутий у Сенаті, який контролюють республіканці. Лідер більшості республіканець Джон Тун вкрай рідко йде всупереч позиції Трампа.

Голосування також зафіксувало зниження підтримки України серед республіканців: законопроєкт підтримали лише 18 членів партії, тоді як у квітні 2024 року за додаткову допомогу Україні проголосував 101 республіканець.

Республіканці, які виступили проти документа, розкритикували його за застарілий текст і назвали "суто партійним декларативним законопроєктом", покликаним внести розкол у їхні лави. Голова Комітету у закордонних справах Браян Маст у листі до однопартійців заявив, що дії демократів заважають спробам президента Трампа виступити посередником для завершення війни. Натомість Мікс звинуватив республіканців у послабленні позицій України через постійне блокування санкцій та затримку допомоги.

Паралельно у Сенаті з квітня 2025 року залишається заблокованою інша ініціатива сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя. Їхній двопартійний законопроєкт пропонує запровадження санкцій проти РФ та високих мит для країн, які купують російську нафту. Прогресу в цьому питанні немає через суперечки щодо формулювань, однак державний секретар Марко Рубіо на слуханнях 3 травня заявив, що підтримує інструменти, передбачені ініціативою Грема-Блюменталя.

Що передувало: