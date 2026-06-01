США та Іран обмінялися ударами – але дісталося Кувейту й нафті

Іран заявив, що атакував американську авіабазу у відповідь на удари США по іранських військових цілях, а згодом Кувейт повідомив, що потрапив під обстріл.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Після нових ударів ціни на нафту зросли більш ніж на 3%. Напругу в регіоні також посилив наказ Ізраїлю військам просунутися далі в Ліван проти підтримуваної Тегераном "Хезболли".

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Тегеран хоче досягти угоди. Водночас іранські посадовці розкритикували "постійно мінливу" позицію США на переговорах і засудили ізраїльські атаки в Лівані. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що порушення припинення вогню "на одному фронті" є порушенням "на всіх фронтах".

Американські військові повідомили, що на вихідних завдали ударів по іранській ППО, наземній станції управління та двох дронах після "агресивних дій Ірану".

У відповідь Корпус вартових ісламської революції заявив про удар по авіабазі, яку використовують США.

У Кувейті після цього активували ППО, а американські військові заявили, що перехопили дві іранські балістичні ракети, націлені на їхніх військових.

Минулими вихідними США завдали ударів по іранських радіолокаційних станціях та пунктах управління безпілотниками в районах Горук та на острові Кешм в Ірані.