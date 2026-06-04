Нафтовий шок має менший вплив на США, ніж у кризу 1970-х років – Дослідження ФРС

У США порівняли нафтовий шок від війни з Іраном з кризою 1970-х років

Згідно з новим дослідженням Федерального резервного банку Бостона, внутрішнє видобування нафти значно зменшило вплив енергетичних цінових шоків на інфляцію та безробіття в США порівняно з 1970-ми роками.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нафтовий шок, подібний до того, що стався внаслідок війни з Іраном, повинен призвести до зростання індексу цін на особисті споживчі витрати на 1,5 процентного пункту протягом наступного року, проти 2,2 процентних пунктів у 1970-х роках.

Водночас у 1970-х роках у разі такого шоку зростання зайнятості скоротилося б на 1,8 процентного пункту, але цей ефект "значною мірою зник у останні роки", зазначили вони.

Згідно з дослідженням, підвищення вартості енергоносіїв зараз має незначний вплив на зайнятість, оскільки в штатах, де зосереджено видобуток нафти — таких як Нью-Мексико, Північна Дакота, Аляска, Оклахома та Техас — спостерігається зростання кількості робочих місць, навіть коли в інших штатах фіксуються втрати

Дослідники Федерального резервного банку Бостона з'ясували, що в такому сценарії, як нинішній нафтовий шок, відносне зростання зайнятості в Техасі може збільшитися приблизно на 1,7 процентного пункту, тоді як у Массачусетсі відносне зниження зайнятості може становити близько 0,4 процентного пункту.

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