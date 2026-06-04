Спецпосланець Путіна анонсував угоду зі США щодо проєктування тунелю до Аляски

Європейська правда

Спецпосланець правителя РФ Владіміра Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що Росія та США начебто підпишуть угоду щодо проєктування тунелю між Чукоткою та Аляскою.

Про це повідомляє "Коммерсантъ", пише "Європейська правда".

За словами Дмитрієва, таку угоду Росія та США планують підписати у п'ятницю, 5 червня.

"Що стосується тунелю. У нас буде новина завтра: ми підписуємо угоду про те, що ми продовжуємо проєктування тунелю. Тунель буде", – заявив він.

Дмитрієв зазначив, що це буде одним із великих інфраструктурних проєктів між двома країнами.

Як зазначається, у жовтні минулого року спецпосланець Путіна запропонував проєкт тунелю, який з'єднає Росію та Аляску через Берингову протоку. За його словами, проєкт коштуватиме понад $65 млрд, якщо будувати його традиційними методами, і менш як $8 млрд – якщо використовувати технології The Boring Company Ілона Маска.

В грудні ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала своїм європейським колегам серію документів, в яких викладено її бачення повернення Росії до світової економіки.

В лютому в МЗС Росії заявили, що передали США пропозиції щодо усунення "серйозних бар'єрів" на шляху до повноцінного "оздоровлення" відносин.

Тоді ж президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія запропонувала США пакет співробітництва на $12 трильйонів.