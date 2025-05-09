30 днів без вогню або посилення санкцій: США і ЄС готують план перемир’я між Україною і РФ

Сполучені Штати разом з європейськими союзниками завершують підготовку до спільної пропозиції щодо 30-денного припинення вогню між Україною та Росією. У разі відмови Кремля Захід погрожує новими санкціями.

Про це пише Reuters.

Зараз сторони близькі до узгодження деталей: "Ми ще не маємо остаточного проєкту, але сподіваємося, що зараз ми знаходимося в точці зближення".

За словами джерела, пропозиція може бути оголошена "або на 30 днів, або на окремі ділянки, що все ще обговорюється". Обговорюють також варіант, чи буде це одностороннє перемир’я, чи дадуть Росії короткий строк на відповідь.

Президент США Дональд Трамп напередодні закликав до "безумовного 30-денного припинення вогню", додавши, що в разі його зриву США та ЄС посилять тиск на Москву.

Україна готова прийняти цю ініціативу. Натомість Росія вже оголосила про коротке перемир’я з 8 по 10 травня з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни.

За словами джерела, "рішення практично прийнято", а "в дискусіях з американцями відчувається роздратування через відсутність реакції Росії".

Очікується, що в суботу до Києва приїде президент Франції Еммануель Макрон, а також глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро. Там обговорюватимуть деталі спільної ініціативи.