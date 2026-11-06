Нафта відреагувала на поразку партії Трампа обвалом

Світові ціни на нафту можуть завершити тиждень падінням приблизно на 12% через очікування послаблення війни з Іраном після перемоги демократів на виборах до Конгресу США.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас у п'ятницю, 6 листопада, нафта дорожчає другу сесію поспіль. Ф'ючерси на Brent зросли на 1,31% – до $99,58 за барель, а WTI – на 0,95%, до $91,38. Протягом ранкових торгів Brent ненадовго перевищила $100.

Попри це, за поточної динаміки тижневе падіння Brent становитиме близько 12%, WTI – 12,1%.

На початку тижня інвестори очікували, що перехід обох палат Конгресу під контроль демократів сприятиме деескалації американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Однак нові атаки на танкери в Перській затоці та Ормузькій протоці в середу й четвер знову посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти та підтримали ціни.

Нагадаємо:

На фондовому ринку США 5 листопада розпочався масштабний розпродаж акцій, через який компанії з індексу Nasdaq-100 ризикують втратити понад $2,2 трлн капіталізації за день.