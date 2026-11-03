Ціни на нафту йдуть угору після нової атаки США проти Ірану

Нафта виросла в ціні після нових ударів США по Ірану

Світові ціни на нафту знову зросли після повідомлень про те, що США завдали удару по іранському острову Кешм у відповідь на обстріл американського літака засобами ППО.

Про це свідчать дані Trading Economics.

Станом на 11:30 за Києвом ціни на нафту Brent зросли на 1,64% та досягли 106,46 дол. за барель. На WTI ціни зросли на 1,79%, до 98,14 дол. за барель.

"У вівторок ціна на нафту зросла, частково відігравши втрати попередньої сесії після повідомлень про атаку США на іранський острів Кешм", – йдеться в аналітичному повідомленні.

Західні медіа повідомляли, що троє американських посадовців схарактеризували цю операцію як оборонну за своїм характером та спрямовану на захист американських об'єктів у регіоні.

Ще одне обізнане джерело зазначило, що адміністрація навмисно тримала напад у таємниці, аби не надавати їй надмірної суспільної уваги. Воно додало, що удари мали на меті захист американських об'єктів.

У жовтні президент США Дональд Трамп обіцяв не завдавати нових ударів по Ірану до проведення проміжних виборів до Конгресу, що пройдуть у вівторок, 3 листопада.

Нагадаємо:

Казахстан тимчасово призупинив транспортування сирої нафти до Росії трубопроводом "Атирау – Самара" після атаки безпілотників зранку 2 листопада.

У понеділок ціни на нафту падали після трьох днів переговорів іранських посадовців із катарськими посередниками щодо завершення війни США та Ізраїлю проти Ірану.