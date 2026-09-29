В Ірані засумнівались в укладенні угоди про закінчення війни до проміжних виборів у США – Bloomberg
За даними Bloomberg, іранські чиновники почали висловлювати песимізм з приводу можливості укласти угоду із США до осінніх виборів у Штатах.
Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням
Деталі: Іран та США досягли незначного прогресу під час переговорів у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй минулого тижня, і Ісламська Республіка вважає, що існує висока ймовірність ескалації конфлікту після голосування 3 листопада, повідомляють джерела Bloomberg, проінформовані іранськими чиновниками.
Іранські чиновники неодноразово заявляли, що готові до дипломатичних переговорів, але не вірять, що адміністрація президента США Дональда Трампа дотримається умов будь-якої угоди. Білий дім виявляє аналогічну недовіру до Тегерана, а Трамп раніше заявляв, що сумнівається в можливості укладення будь-якої угоди до проміжних виборів.
У понеділок, відповідаючи на запитання журналістів про переговори з Іраном, Трамп повідомив, що представники США ведуть діалог із посередниками. Він відмовився розповісти, про що йшлося під час цих переговорів.
"Ми переможемо, — сказав він журналістам в Овальному кабінеті. — Наскільки я розумію, все вирішиться так чи інакше. Це відбудеться досить швидко".
За словами одного з американських чиновників, угода з Іраном не буде укладена, доки не будуть вирішені питання щодо ядерної програми країни. Цей чиновник зазначив, що Трамп готовий послабити санкції проти Ірану та розблокувати заморожені кошти в обмін на конкретний прогрес у ядерній сфері.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, який минулого тижня зустрівся з посланцями Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, залишився в США для подальших обговорень, які відбуватимуться за посередництва представників сторін.
Головні посередники прагнуть досягти чогось іншого, ніж так званий Меморандум про взаєморозуміння, підписаний Іраном і США в середині червня. Цей документ призвів до припинення вогню та збільшення морського судноплавства через Ормузьку протоку, але втратив чинність приблизно за два тижні, перш ніж сторони змогли досягти суттєвого прогресу щодо укладення постійної мирної угоди.
Пакистан і Катар були найбільш активними посередниками у цих переговорах, що то починалися, то припинялися.
Меморандум про взаєморозуміння зазнав широкої критики з боку американських політиків за те, що передбачав надто великі фінансові поступки Ірану, особливо у вигляді послаблення санкцій. Іран також продовжував обмежувати судноплавство в протоці, і обсяги перевезень залишалися значно нижчими за довоєнні рівні.
Двоє джерел видання повідомили, що уряд США заявив посередникам, що цього разу хоче, щоб Іран взяв на себе тверді зобов'язання щодо відкриття протоки та пішов на поступки стосовно своєї ядерної програми.
Нагадаємо: Іранське державне інформагенство IRNA повідомило, що наразі новий раунд перемовин між Іраном та США в Нью-Йорку не планується.
Передісторія:
- Перед початком Генасамблеї Іран через катарських посередників передав США три умови для відновлення переговорів, спрямованих на завершення війни. Іран нібито вимагає припинення воєнних дій на всіх фронтах, розмороження іранських коштів та відмову від морської блокади.
- 25 вересня Пезешкіан заявив, що Тегеран готовий укласти угоду про закінчення війни до проміжних виборів у США в листопаді.
- Цей коментар пролунав через два дні після виступу президента США Дональда Трампа в ООН, де він сказав, що іранський режим, ймовірно, не укладе угоди до осінніх виборів, оскільки чекатиме на їхні результати.
- 26 вересня Арагчі заявив, що його країна надала США "конкретний" семиденний план щодо відновлення проходу через Ормузьку протоку.
- Однак Трамп відхилив мирну пропозицію від Ірану, оскільки якщо Іран хоче зосередити будь-які перемовини на Ормузькій протоці та морській блокаді, то Білий дім вимагає, щоб іранці пішли на поступки в ядерній сфері.
- Наступного дня американський президент повідомив, що очікує на додаткові переговори з Іраном. Він додав, що іранці хочуть укласти угоду, але не таку, якої прагнуть Штати.
- Водночас Арагчі заявив телеканалу NBC, що, незважаючи на відхилення Трампом іранської пропозиції, Іран все ще прагне дипломатичного вирішення.
- Зокрема, в медіа повідомляли про можливість проведення чергового раунду непрямого діалогу між США та Іраном вже 28 вересня.