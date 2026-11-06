Помер правнук засновника династії Рокфеллерів

Джон Рокфеллер IV, правнук засновника однієї з найбагатших родин США, помер у віці 89 років у своєму будинку у Вашингтоні.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі готується церемонія прощання у Вашингтонському національному соборі.

Джон Рокфеллер IV був демократом із ліберальними поглядами, з 1984 року він шість термінів обіймав посаду представника Західної Вірджинії в Сенаті після двох термінів на посаді губернатора штату.

У 2002 році Рокфеллер проголосував за запропонований республіканцем Бушем законопроєкт, що санкціонував війну в Іраку, яка розпочалася з вторгнення під проводом США у 2003 році. Пізніше він висловив жаль з приводу того голосування і, як голова комітету Сенату з питань розвідки, звинуватив Буша в тому, що той втягнув країну у війну на "помилкових передумовах".

Він був правнуком нафтового магната Джона Д. Рокфеллера та нащадком родини, яка створила політичну династію, до якої входив і його дядько, губернатор Нью-Йорка Нельсон Рокфеллер.

Життя Джея Рокфеллера, уродженця Нью-Йорка, змінило напрямок після того, як він закінчив Гарвард і з 1964 по 1966 рік служив у рамках національної програми громадських робіт у збіднілих сільських районах Західної Вірджинії.

Обійнявши державну посаду, він докладав зусиль для розширення доступу до медичного обслуговування, боротьби з бідністю, забезпечення медичних пільг для шахтарів та надання допомоги військовим ветеранам.

Бувши сенатором, він брав участь у розробці програми, створеної в 1997 році, за якою уряд США допомагає штатам забезпечувати медичне страхування для мільйонів дітей, що не мають страхового покриття.

У 1990-х роках Рокфеллер підтримав провалену пропозицію президента-демократа Білла Клінтона щодо запровадження майже універсального медичного страхування, а згодом боровся за успішне ухвалення закону про реформу системи охорони здоров'я, ініційованого президентом-демократом Бараком Обамою, який був підписаний у 2010 році.

Під час дебатів щодо ініціативи Обами Рокфеллер безуспішно намагався домогтися, щоб федеральний уряд запропонував програму медичного страхування для широких верств населення — на додаток до існуючих програм для малозабезпечених та людей похилого віку — як альтернативу приватним страховим планам, які можуть бути дорогими та ексклюзивними.

Рокфеллер народився 18 червня 1937 року, через кілька тижнів після смерті свого прадіда, який був найбагатшою людиною Америки.