Патова ситуація в переговорах між США та Іраном підвищує ймовірність відновлення бойових дій – Axios

Патова ситуація в переговорах між США та Іраном підвищує ймовірність відновлення бойових дій

Українська правда

За даними Axios, зусилля катарських посередників, спрямовані на досягнення дипломатичного прориву між США та Іраном, цього тижня не дали суттєвого прогресу, оскільки жодна зі сторін не готова поступитися.

Джерело: Axios із посиланням на три джерела, які обізнані з перемовинами

Деталі: Ця патова ситуація підкріплює переконання обох сторін у тому, що ймовірність поновлення військового конфлікту зростає. Американські чиновники вважають, що президент США Дональд Трамп може віддати наказ про відновлення масштабних бойових операцій після проміжних виборів.

Катарські чиновники продовжуватимуть спроби, але відчувають дедалі більше розчарування щодо обох сторін, зазначили два джерела видання.

У публікації нагадують, що катарський посередник Алі аль-Таваді у понеділок провів кількагодинну зустріч у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та його командою.

Джерело Axios, обізнане з ситуацією, повідомило, що вони обговорювали двосторінкову компромісну пропозицію Катару.ʼ

За словами двох інших джерел видання, план Катару був спрямований на задоволення як вимоги Ірану щодо зняття морської блокади з боку США, так і вимоги США щодо поступок Ірану в ядерній сфері.

У понеділок ввечері аль-Таваді провів у Вашингтоні переговори з посланцем Трампа Джаредом Кушнером та іншими американськими чиновниками. Віцепрезидент Венс також був присутній на невеликій частині зустрічі.

У понеділок вранці у Білому домі сподівалися на прогрес.

Американські чиновники повідомили кільком ЗМІ, зокрема Axios, що переговори були "позитивними та конструктивними", і що Іран "дав зрозуміти, що готовий до гнучкості в ядерних питаннях".

Чиновники навіть заявили, що Трамп готовий послабити санкції проти Ірану та розблокувати заморожені кошти в обмін на конкретні кроки щодо скорочення його ядерної програми.

Однак через кілька годин, коли катарські посадовці ще перебували в Білому домі, Трамп опублікував у Truth Social допис, у якому зазначив, що нічого не пропонував Ірану.

Одне з джерел Axios повідомило, що в понеділок у переговорах не відбулося жодних суттєвих зрушень.

Пряма мова джерела Axios: "Переговори зайшли в глухий кут. Іранці вимагають того, на що США не можуть погодитися, а США вважають, що перемагають, тому не бачать потреби в компромісі".

Деталі: Інші посередники, зокрема Пакистан та Єгипет, закликали Іран погодитися на поступки в ядерній сфері. Однак іранці заявили, що розглянуть таку можливість лише після того, як США погодяться повернутися до червневого меморандуму про взаєморозуміння, повідомило інше обізнане джерело видання.

Разом з тим секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив у вівторок, що Іран довів свої умови до відома США, але, за даними іранської преси, "Трамп не здатний прийняти рішення".

"Трамп опинився в безвихідній ситуації, в якій він не може ані вести переговори, ані боротися", — сказав Резаї.

А Трамп у вівторок заявив журналістам, що "у них (Ірану – ред.) справи йдуть дуже погано".

Пряма мова Трампа: "Я не знаю, чи готові вони вже здатися. Вони здадуться. Це робиться для того, щоб зупинити створення ядерної зброї. Іран не матиме ядерної зброї".

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