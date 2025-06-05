У США дефіцит електронних сигарет через торгову війну з Китаєм

Популярні бренди вейпів, зокрема Geek Bar, можуть зникнути з продажу в США або суттєво подорожчати.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що імпорт із Китаю майже зупинився через високі мита і масові вилучення нелегальної продукції.

У травні до США надійшло лише 71 офіційне відправлення вейпів з Китаю — проти майже 1200 за той самий період торік. Джерела на ринку стверджують, що американські оптовики вже обмежують закупівлі через нестачу товару і зростання цін.

Зростання мита до 30% і вилучення тисяч пристроїв, зокрема в Чикаго, призвели до перебоїв у поставках Geek Bar — одного з найпопулярніших нелегальних брендів. Ціни зростають, проте попит не падає — дистриб’ютори кажуть, що залежні покупці продовжують купувати продукцію.

Виробники вже почали переносити потужності з Шеньчженя в Індонезію, щоб уникнути тарифів. Утім, навіть із новими маршрутами FDA посилює контроль і готується до ще жорсткішого тиску на ринок.