В США дефицит электронных сигарет из-за торговой войны с Китаем

Популярные бренды вейпов, в частности Geek Bar, могут исчезнуть из продажи в США или существенно подорожать.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что импорт из Китая почти остановился из-за высоких пошлин и массовых изъятий нелегальной продукции.

В мае в США поступила лишь 71 официальная отправка вейпов из Китая - против почти 1200 за тот же период прошлого года. Источники на рынке утверждают, что американские оптовики уже ограничивают закупки из-за нехватки товара и роста цен.

Рост пошлины до 30% и изъятие тысяч устройств, в частности в Чикаго, привели к перебоям в поставках Geek Bar - одного из самых популярных нелегальных брендов. Цены растут, однако спрос не падает - дистрибьюторы говорят, что зависимые покупатели продолжают покупать продукцию.

Производители уже начали переносить мощности из Шэньчжэня в Индонезию, чтобы избежать тарифов. Впрочем, даже с новыми маршрутами FDA усиливает контроль и готовится к еще более жесткому давлению на рынок.