США готові зняти санкції з російської нафти, якщо закінчиться війна з Україною
Міністр фінансів США Скотт Бессент
Фото: Getty Images
США знімуть санкції з російської нафти, якщо між Російською Федерацією та Україною буде підписано мирну угоду.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News, передає The Moscow Times.
"Якщо щодо Венесуели, Ірану, а також Росії та України вдасться досягти врегулювання, то на ринки зможе надійти багато нафти, з якої Мінфін зніме санкції", — сказав Бессент.
За його словами, за рахунок цього США розраховують істотно знизити світові ціни на нафту.
Нагадаємо:
Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала нові санкції проти Росії, які будуть введені в разі провалу мирних переговорів. Нові обмеження торкнуться енергетичного сектора, тіньового флоту і компаній-посередників з торгівлі сировиною.