8 з 10 підлітків Австралії користуються соцмережами попри заборону

У суботу уряд Австралії виступив на захист своєї першої у світі заборони на використання соціальних мереж дітьми віком до 16 років, незважаючи на те, що свіжі дані продемонстрували масштаб виклику, з яким стикається ця знакова політика.

Про це повідомляє Reuters.

Ця заява пролунала на наступний день після того, як національний регулятор інтернету встановив, що більше ніж вісім із десяти австралійських підлітків продовжують користуватися соціальними мережами через три місяці після введення обмежень, що підкреслює складність контролю за цифровим світом, який тісно вплетений у повсякденне життя.

Зіткнувшись із висновками регулятора, Ендрю Лі, заступник міністра з питань продуктивності, конкуренції, благодійності та казначейства, заявив, що заборона вже змінила характер національної дискусії.

Заборона стала "важливим поворотним моментом у дискусії серед батьків", — заявив Лі у телевізійному виступі, згідно з офіційним стенограмою.

"Було закрито мільйони акаунтів", — зазначив Лі у телевізійному виступі, згідно з офіційним стенограмом.

"Ми ніколи не очікували, що ця заборона буде дотримуватися на 100 %. Ми не досягаємо 100-відсоткового дотримання навіть у випадку законів про мінімальний вік для вживання алкоголю, але все одно доцільно, щоб такий закон існував у законодавстві".

Проте дослідження eSafety намалювало сумну картину. Воно виявило, що діти віком від 10 до 15 років у березні користувалися соціальними мережами так само часто, як і до того, як 10 грудня набула чинності заборона, тоді як обізнаність батьків щодо їхніх онлайн-звичок, насправді, знизилася.

Нагадаємо:

Австралійський інтернет-регулятор розпочав судове провадження проти Telegram через невидалення матеріалів на підтримку тероризму. Компанії загрожує штраф до 54,6 млн австралійських доларів, або 38 млн доларів США.