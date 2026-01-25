У розвідці сказали, скільки Росія вкрала зерна у України у 2025 році: кому його везуть

Росія у 2025 році вивезла понад 2 млн тонн зерна з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України на 400 млн доларів.

Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

"У 2025 році Росія вивезла більш як 2 млн тонн зерна з наших тимчасово окупованих територій на 400 млн дол. Споживачами є країни Африки, Близького Сходу та Азії", - сказав він.

За словами Луговського, збіжжя вивозиться "зерновим" флотом Росії через морські порти на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької і Донецької областей.

За даними розвідки, Росія створила "зерновий хаб" у відкритих водах на виході із Керченської протоки. Тут зерно перевантажують з російських маловантажних балкерів на іноземні суховантажі.

У такий спосіб намагаються приховати походження зерна.

Задіяно 45 кораблів, 2 судна-накопичувача та близько 40 суден "каботажного" флоту. 85% цих суден зареєстровані у юрисдикції Росії, що дозволяє мінімізувати наслідки санкцій.

Окрім зерна, Росія вивозить з ТОТ вугілля, кокс, каолін, залізну руду, соду та сталь.

Луговський повідомив, що лише за минулий рік морськими шляхами вивезено понад 200 тис. тонн корисних копалин і продукції металургії.

Нагадаємо:

Білоруський військово-промисловий комплекс (ВПК) з початку повномасштабного вторгнення інтегрувався у російський, понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського держоборонзамовлення.