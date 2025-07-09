До Росії хочуть завезти мільйон робітників з Індії через дефіцит кадрів – росЗМІ

До Росії приїде 1 млн мігрантів з Індії через брак висококваліфікованих кадрів.

Про це заявив російському агентству ЕАН глава Уральської торгово-промислової палати (РФ) Андрій Бесєдін, пише російське видання РБК.

"Наскільки я чув від своїх індійських колег, до кінця року до Росії, зокрема і до Свердловської області, приїде 1 млн фахівців з Індії. У Єкатеринбурзі відкривається нове Генконсульство цієї країни, яке займатиметься цими питаннями", - сказав він.

Бесєдін підкреслив, що промисловим підприємствам необхідно нарощувати обсяги виробництва. Однак, за його словами, у регіоні відсутня достатня кількість співробітників.

Частина робітників бере участь у війні з Україною, а молодь не йде на заводи "через допущену раніше ідеологічну помилку в країні".

Бєсєдін додав, що зі Шрі-Ланкою, Північною Кореєю також ведеться робота в цьому напрямку. Він зазначив, що робота з трудовими мігрантами із цих країн буде непростою. Зокрема через мовне питання.

Мінпраці Росії прогнозувало кадровий дефіцит у країні на рівні 3,1 млн осіб до 2030 року. Відомство пропонувало підвищити квоту на залучення кваліфікованих іноземних працівників 2025 року в 1,5 раза, до 234,9 тис. осіб.

РБК пише, що робітників з Індії почали завозити на підприємства в російських регіонах 2024 року, зокрема, їх залучив калінінградський рибопереробний комплекс "За Родину" на тлі браку трудових ресурсів.

Нагадаємо:

Великі та дрібні промислові підприємства Росії 2024 року найняли на роботу 47 тис. робітників із Китаю, Індії, Туреччини та інших країн, з якими діє візовий режим в'їзду.