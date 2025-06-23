У Росії більший брак кадрів, ніж думають у міністерствах

Великі та дрібні промислові підприємства Росії 2024 року найняли на роботу 47 тис. робітників із Китаю, Індії, Туреччини та інших країн, з якими діє візовий режим в'їзду.

Про це пише The Moscow Times.

"Таким чином, залучена кількість іноземців виявилася на 16% більшою за початкову урядову квоту в 40,5 тис. осіб. Це випливає з даних Міністерства праці та соціального захисту, які наводять "Ведомости", – зазначено у публікації.

Квоти визначають, виходячи з потреб ринку і заявок регіонів, і для працевлаштування іноземця за квотою підприємства повинні запитувати на це дозвіл. Залучення працівників з-за кордону"об'єктивно необхідне", якщо потрібні кадри неможливо знайти в Росії, підкреслили в російському міністерстві.

Серед російських роботодавців дуже затребувані такі іноземні фахівці, як зварювальники, бетонники, оздоблювальники, а також співробітники для харчової та аграрної галузі.

Дефіцит працівників у будівельних, виробничих і технологічних галузях пов'язаний із війною в Україні та політикою імпортозаміщення. Йдеться про сектори, де стався перетік кадрів на підприємства оборонно-промислового комплексу, говориться у публікації.

Будівництво як сфера зберігає найбільший дефіцит кадрів, зокрема через скорочення кількості мігрантів із безвізових країн. Водночас реалізація нових проєктів у сфері гірничого видобутку останніми роками йде із залученням значної кількості іноземних працівників у трудодефіцитних районах, особливо на Далекому Сході, зазначає The Moscow Times.

Нагадаємо:

Раніше Головне управління розвідки України повідомило, що громадян з Таджикистану та Узбекистану, а також інших країн Центральної Азії, які приїжджають у РФ на заробітки все частіше мобілізують на війну проти України.

Наприкінці 2023 року у Центрі національного спротиву зазначали, що Загальна кількість мігрантів з Центральної Азії на тимчасово окупованих територіях вже перевищила 100 тисяч людей.

Також раніше повідомлялося, шо "кероване охолодження" російської економіки може стати некерованим. Економіка різко гальмує, і влада дедалі сильніше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його віце-прем'єр Олександр Новак, може стати некерованим, говориться у публікації.