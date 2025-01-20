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Сирія закрила свій ринок для товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю

Олексій Артемчук — 20 січня, 14:19
Сирія закрила свій ринок для товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю
Getty Images

Міністерство фінансів Сирії заборонило ввезення товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю.

Про це пише Alarabiya.

Зазначається, що продукція з цих країн підлягатиме конфіскації.

Новий уряд країни також запровадив долар США як офіційну валюту та зменшив митні збори на 50-60%. Як зазначає видання, після повалення режиму Башара Асада обсяги імпорту до Сирії значно зросли.

На ринках Дамаска тепер представлені товари турецьких, саудівських та інших міжнародних брендів, зокрема шоколадні батончики Twix, Snickers і напої Pepsi.

Заборона на імпорт з Росії, Ірану та Ізраїлю має на меті підтримати місцеве виробництво та стимулювати економічний розвиток. Уряд розраховує, що ці заходи допоможуть зміцнити сирійську промисловість і сприятимуть розвитку внутрішнього ринку.

Росія імпорт Сирія

імпорт

Сирія закрила свій ринок для товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю
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