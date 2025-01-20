Сирия закрыла свой рынок для товаров из России, Ирана и Израиля

Министерство финансов Сирии запретило ввоз товаров из России, Ирана и Израиля.

Про це пише Alarabiya.

Отмечается, что продукция из этих стран будет подлежать конфискации.

Новое правительство страны также ввело доллар США в качестве официальной валюты и уменьшило таможенные пошлины на 50-60%. Как отмечает издание, после свержения режима Башара Асада объемы импорта в Сирию значительно выросли.

На рынках Дамаска теперь представлены товары турецких, саудовских и других международных брендов, в частности шоколадные батончики Twix, Snickers и напитки Pepsi.

Запрет на импорт из России, Ирана и Израиля имеет целью поддержать местное производство и стимулировать экономическое развитие. Правительство рассчитывает, что эти меры помогут укрепить сирийскую промышленность и будут способствовать развитию внутреннего рынка.