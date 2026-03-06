Угорщина захопила в заручники сімох співробітників "Ощадбанку" і 40 мільйонів доларів

Українська правда

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників "Ощадбанку", і викрала гроші та цінності.

Джерело: Сибіга в мережі Х, пресслужба "Ощадбанку"

Пряма мова Сибіги: "Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їхній стан здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі".

Деталі: Сибіга зазначив, що ці семеро українців є співробітниками державного "Ощадбанку", які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти й цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

Пряма мова Сибіги: "Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет.

Ми вже надіслали офіційну ноту з вимогою негайного звільнення наших громадян.

Ми також звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування".

Деталі: Також "Ощадбанк" оприлюднив заяву з приводу викрадення своїх співробітників і суму викрадених коштів і цінностей.

Дослівно "Ощадбанк": "Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.

Місце перебування співробітників "Ощадбанку" наразі невідоме".

Деталі: В "Ощадбанку" додали, що перевезення коштів і цінностей здійснювалось "Ощадбанком" у межах та на виконання міжнародної угоди з "Райффазен Банк" (Австрія).

Дослівно "Ощадбанк": "Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота.

"Ощадбанк" вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України".

