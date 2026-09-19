Ворог атакував підприємство на Хмельниччині
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Адміністрація морських портів України
Унаслідок атаки російської армії на Хмельниччину, зранку 19 вересня, пошкодження зазнало підприємство.
Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Внаслідок атаки відбулося загорання на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідували рятувальники. Інформація про загиблих та травмованих не надходила.
"Загалом за вчорашній день і сьогоднішній ранок захисники та захисниці збили 2 ворожі безпілотники", зазначив Тюрін.
Нагадаємо:
Внаслідок російської атаки по багатоповерховому житловому будинку у Сумах загинули двоє працівників виконавчого комітету міської ради.