Польська Cersanit зупинила завод у Звягелі після чергового російського удару
Виробник плитки з польської групи компаній Cersanit повністю зупинив виробництво на заводі у Звягелі Житомирської області після двох російських атак дронів.
Про це йдеться у заяві компанії.
"У ніч з 11 на 12 вересня та в ніч з 15 на 16 жовтня завод у Звягелі зазнав атак дронів. Унаслідок цих атак серйозно пошкоджено будівлю та ключові елементи технологічної лінії.
Усіх працівників, які в цей час перебували на території заводу, було безпечно евакуйовано — ніхто не загинув і не постраждав", – йдеться у повідомленні компанії.
Там додали, що за нинішніх умов не можуть гарантувати безпеку працівникам, а масштаб руйнувань наразі не дозволяє відновити виробництво.
"Інтенсивні атаки, часті повітряні тривоги та пов'язані з ними евакуації (навіть кілька разів на день), тимчасові перебої в електропостачанні та падіння напруги унеможливлюють стабільну та безпечну роботу. Безпека людей для нас понад усе, і ми не можемо наражати їх на ризик", – йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цими обставинами, правління ухвалило рішення про повне припинення виробництва на заводі Cersanit у Звягелі.
За повідомленням Forbes Ukraine, Cersanit є найбільшим в Україні виробник керамічної плитки та сантехніки. Завод у Звягельському районі працює з 2007 року, він ж одним за найбільших роботодавців Житомирщини.
Нагадаємо:
У ніч з 11 на 12 вересня росіяни атакували завод з виробництва кераміки Cersanit Invest у Звягелі на Житомирщині.