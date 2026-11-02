У ЄС хакери нагріли морозильники магазинів й зіпсували продуктів на мільйони євро
Десятки супермаркетів у Швеції та Бельгії зазнали кібератак, через які холодильне обладнання перегрілося та зіпсувало продуктів на мільйони євро.
Про це пише Financial Times.
У шведських магазинах мереж ICA та Coop температуру в морозильниках підняли до 55 градусів. У Бельгії постраждали супермаркети Delhaize.
"Ми не можемо відрегулювати температуру, не можемо її змінити. У морозильники дме гаряче повітря. Усе зіпсовано", – розповів газеті Aftonbladet керівник одного з магазинів ICA на півдні Швеції Рікард Нільссон.
Власник мережі Delhaize підтвердив, що знає про ІТ-інцидент, який зачепив системи охолодження низки магазинів, та оцінює ситуацію.
Як зазначає FT, експерти неодноразово попереджали про ризики кібератак на критичну інфраструктуру – від електростанцій до продуктових магазинів – через слабкий ІТ-захист і застаріле програмне забезпечення.
Нагадаємо:
За кілька тижнів до цих інцидентів аналогічних атак зазнали сотні французьких супермаркетів. В одному з холодильників температура піднялася до 80°C, зазначає FT.