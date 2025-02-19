За рік шахраї викрали у росіян 2 мільярди доларів – на 35% більше, ніж у 2023 році

Кібершахраї в 2024 році вкрали у громадян Росії 200 мільярдів рублів (2 млрд дол), що на 35% більше, ніж роком раніше. Такі дані навів заступник міністра внутрішніх справ РФ Андрєй Храпов.

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Якщо у 2023 році зафіксований збиток становив 147 мільярдів рублів, то минулого року – вже 200 мільярдів", – заявив Храпов на Уральському форумі з кібербезпеки.

Центробанк Росії фіксує значно нижчі суми розкрадань, оскільки використовує лише дані банків. За його оцінками, у 2024 році шахраї вкрали у клієнтів фінансових установ 27,5 мільярда рублів – на 74% більше, ніж роком раніше. При цьому банки повернули жертвам лише 9,9% викрадених коштів.

Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна визнала, що не всі банки коректно звітують про махінації, а деякі навмисно не фіксують випадки шахрайства. "Один із великих банків системно не реєстрував операції без згоди клієнта, пояснюючи це тим, що людина сама переказала гроші – хоч і під впливом обману", – зазначила вона.

Загалом у 2024 році в Росії зареєстровано 765 тисяч кіберзлочинів, з яких майже 486 тисяч – шахрайства та крадіжки. Кількість постраждалих від таких злочинів за рік майже не змінилася – 448,9 тисяч осіб.

Нагадаємо:

У Росії за 2024 рік кількість фінансових пірамід майже подвоїлася.