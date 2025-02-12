У Росії різко збільшилась кількість фінансових пірамід

У Росії за 2024 рік кількість фінансових пірамід майже подвоїлася.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані ЦБ РФ.

Центробанк виявив понад 9 тис компаній з ознаками нелегальної діяльності - це в 1,6 раза більше, ніж у 2023 р. Особливо швидко зростала кількість фінансових пірамід - ЦБ виявив їх понад 5,5 тис. проти 2,9 тис. роком раніше (зростання в 1,9 раза).

Різке зростання пояснюється тим, що шахраї дедалі активніше працюють онлайн. Такі схеми легко масштабуються – після блокування з’являються нові.

Традиційні фінансові піраміди також нікуди не зникли. "Навіть повернулася практика проводити презентації, обдзвонювати потенційних клієнтів, запрошувати їх в офіс", – відзначає Центробанк.

Найпоширеніші шахрайські схеми пов'язані з криптовалютою. У 2023 році внески в цифрових активах приймала половина фінансових пірамід, а в 2024-му – вже 77%. Зловмисники пропонують інвестувати у нібито перспективні криптопроєкти або використовують криптовалюту як інструмент для залучення грошей.