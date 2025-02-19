За год мошенники похитили у россиян 2 миллиарда долларов - на 35% больше, чем в 2023 году

Кибермошенники в 2024 году украли у граждан России 200 миллиардов рублей (2 млрд долл), что на 35% больше, чем годом ранее. Такие данные привел заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов.

Об этом сообщает The Moscow Times.

"Если в 2023 году зафиксированный ущерб составлял 147 миллиардов рублей, то в прошлом году - уже 200 миллиардов", - заявил Храпов на Уральском форуме по кибербезопасности.

Центробанк России фиксирует значительно более низкие суммы хищений, поскольку использует только данные банков. По его оценкам, в 2024 году мошенники украли у клиентов финансовых учреждений 27,5 миллиарда рублей - на 74% больше, чем годом ранее. При этом банки вернули жертвам лишь 9,9% похищенных средств.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что не все банки корректно отчитываются о махинациях, а некоторые намеренно не фиксируют случаи мошенничества. "Один из крупных банков системно не регистрировал операции без согласия клиента, объясняя это тем, что человек сам перевел деньги - хоть и под влиянием обмана", - отметила она.

Всего в 2024 году в России зарегистрировано 765 тысяч киберпреступлений, из которых почти 486 тысяч - мошенничества и кражи. Количество пострадавших от таких преступлений за год почти не изменилось - 448,9 тысяч человек.

Напомним:

В России за 2024 год количество финансовых пирамид почти удвоилось.