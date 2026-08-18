Саудити відновили завантаження нафти в портах усередині Ормузу

Saudi Aramco після тритижневої перерви відновила завантаження нафти в портах усередині Ормузької протоки та готує до відправлення нові партії.

Про це пише Reuters.

З 12 до 16 серпня три супертанкери Malaysia Prosperity, Algeria Prosperity і Singapore Prosperity завантажили по 2 млн барелів нафти на саудівських терміналах Джуайма та Рас-Танура. До цього завантажень у цих портах не було протягом трьох тижнів.

За попередніми даними Kpler, пізніше в серпні саудівську нафту з портів усередині протоки можуть завантажити ще шість супертанкерів. У вівторок сім суден саудівського оператора Bahri перебували поблизу ОАЕ та Оману, ще два прямували до Фуджейри.

Паралельно Aramco запропонувала деяким азійським НПЗ спотові партії сортів Arab Medium та Arab Heavy із перевалкою з судна на судно поблизу Фуджейри в ОАЕ. Відновлення поставок може послабити дефіцит важчих сортів нафти, з яких виробляють, зокрема, суднове паливо, бензин і дизель.

Водночас загальний експорт саудівської нафти залишається обмеженим через блокаду єменських хуситів у Червоному морі. Aramco пропонує альтернативні поставки з єгипетського порту Сіді-Керір, однак довший маршрут і дорожче транспортування стримують азійських покупців.

За оцінкою Kpler, у серпні через Сіді-Керір до Азії можуть відвантажувати близько 670 тис. барелів близькосхідної нафти на добу. До блокади через саудівський порт Янбу експортували близько 4 млн барелів на добу.

Читайте також: Пірати Червоного моря. Як криза в Ємені та Сомалі підриває ключовий морський маршрут

Нагадаємо:

17 серпня стало відомо, що країни Перської затоки налагодили схему перевезення нафти через Ормузьку протоку з подальшою перевалкою на інші танкери.

Раніше Saudi Aramco почала розширювати мережу нафтових сховищ за межами Перської затоки через перебої з поставками в Ормузькій протоці.