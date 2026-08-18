Грецький танкер з російською нафтою зазнав атаки в Чорному морі – Bloomberg

Українська правда

За даними Bloomberg, нафтовий танкер Skiros під грецьким прапором зазнав атаки в Чорному морі після завантаження російської нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Зазначається, що, за інформацією джерел Bloomberg, судно класу Suezmax Skiros зазнало атаки "після завантаження на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська".

У публікації додають, що хоча КТК переважно завантажує казахстанську нафту, ця конкретна партія була російського походження. Атака сталася в неділю неподалік від терміналу, додали джерела Bloomberg.

Дослівно Bloomberg: "Це перший удар по судну, що заходить до терміналу КТК — ключового каналу експорту казахстанської нафти — після майже тритижневої перерви в атаках. Минулого місяця неодноразові удари безпілотників перервали завантаження вантажів CPC, на які нещодавно припадало майже 2% світових поставок нафти, та змусили казахстанські нафтові родовища скоротити видобуток".

Деталі: Компанія з Афін, зазначена в системі Equasis як менеджер Skiros, повідомила, що в результаті інциденту ніхто не постраждав і забруднення не сталося, а також що власники судна про це знають. Компанія відмовилася надавати додаткові коментарі.

Наприкінці минулого місяця, після низки атак на танкери, КТК навіть розглядав можливість призупинення роботи, щоб уникнути екологічних ризиків та ризиків для безпеки, але вирішив продовжити роботу, пише Bloomberg.

Що передувало: За словами представника уряду США, на початку серпня Україна погодилася не завдавати ударів по деяких неросійських нафтових танкерах та об'єктах інфраструктури Чорного моря, що мають критичне значення для експорту казахстанської нафти, після того як удари по суднах минулого місяця зупинили завантаження.

Згідно з угодою, досягнутою за посередництва США, Україна зобов'язалася утримуватися від нападів на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та неросійські судна, що прямують до терміналу, за умови, що ці судна не підпадають під українські санкції та не перевозять російські вантажі, як повідомив представник США.

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп на початку липня під час публічної частини зустрічі з президентом Володимиром Зеленським відзначив, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.

Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ було пошкоджено судно, що належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.