Зростання цін на нафту б’є по акціях: аналітики прогнозую падіння S&P 500 на 20%

RBC Capital Markets прогнозує падіння індексу S&P 500 на 20% у разі зростання інфляції, спровокованого конфліктом на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg.

Американський фондовий ринок може зіткнутися зі значними втратами, якщо військова ескалація між Ізраїлем та Іраном призведе до стрибка цін на нафту. Про це заявили стратеги RBC Capital Markets на чолі з Лорі Кальвасіною.

За найгіршого сценарію, індекс S&P 500 може впасти до рівня квітневих мінімумів, втративши до 20%.

У більш м’якому сценарії можливе зниження на 13%. Причиною є очікуване посилення інфляційного тиску, вплив на споживчі настрої та курс Федеральної резервної системи.

Аналітики вважають, що у разі інфляції на рівні чотирьох відсотків, нульового зростання прибутків у 2024 році та збереження чинної дохідності казначейських облігацій, індекс може впасти до 4800 пунктів.

У позитивнішому сценарії RBC припускає зростання прибутків компаній на 7% цього року, що дозволить індексу досягти рівня 5200 пунктів. Базовий прогноз банку на кінець року — 5730 пунктів.

Нагадаємо:

Ціни на нафту коливаються після стрибка в п’ятницю на 7%, коли удари Ірану по Тель-Авіву та відповідь Ізраїлю посилили ризики зупинки експорту нафти з Близького Сходу.