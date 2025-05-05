Політична криза в Румунії вдарила по ринках

Румунські активи різко впали після першого туру президентських виборів, де переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це спричинило нову хвилю політичної нестабільності та поставило під сумнів майбутнє коаліції.

На тлі новин про плани прем’єр-міністра Марчела Чолаку подати у відставку, дохідність 10-річних облігацій у леях підскочила до 8% — максимуму з січня.

Основний фондовий індекс Бухареста впав на 2,6%. Доларові облігації Румунії стали найслабшими серед ринків, що розвиваються.

"Результат голосування ризикує ще більше послабити здатність країни скоротити найбільший в Європейському Союзі бюджетний дефіцит", — зазначають аналітики.

Чолаку, який очолює соціал-демократів, планує залишити посаду після другого туру виборів 18 травня. У ньому Сіміон зустрінеться з центристом — мером Бухареста Нікузором Даном.

Попри падіння активів, курс лея до євро залишається стабільним завдяки втручанню Нацбанку.

Нагадаємо:

Лідер ультраправої румунської партії "Альянс за Союз румунів" (AUR), яка відзначилась закликами до анексії частини молдовської та української територій, Джордже Сіміон та ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан виходять до другого туру президентських виборів у Румунії.