Политический кризис в Румынии ударил по рынкам
Румынские активы резко упали после первого тура президентских выборов, где победил ультраправый кандидат Джордже Симион.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что это вызвало новую волну политической нестабильности и поставило под сомнение будущее коалиции.
На фоне новостей о планах премьер-министра Марчела Чолаку подать в отставку, доходность 10-летних облигаций в леях подскочила до 8% - максимума с января.
Основной фондовый индекс Бухареста упал на 2,6%. Долларовые облигации Румынии стали самыми слабыми среди развивающихся рынков.
"Результат голосования рискует еще больше ослабить способность страны сократить крупнейший в Европейском Союзе бюджетный дефицит", - отмечают аналитики.
Чолаку, который возглавляет социал-демократов, планирует покинуть пост после второго тура выборов 18 мая. В нем Симион встретится с центристом - мэром Бухареста Никузором Даном.
Несмотря на падение активов, курс лея к евро остается стабильным благодаря вмешательству Нацбанка.
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