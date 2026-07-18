Танкер тіньового флоту РФ розлив нафту біля Оману

Підсанкційний танкер Caroline Bezengi, який перевозив російську нафту, ймовірно, спричинив витік у природоохоронній морській зоні біля узбережжя Оману.

Про це пише Reuters із посиланням на аналіз супутникових знімків та висновки трьох незалежних експертів.

Ймовірний розлив охопив води в бухті на південний захід від острова Аль-Кіблія. На знімках супутників за 2-13 липня забруднення виглядає як сріблясто-сіра пляма.

Фахівці SkyTruth, Conflict and Environment Observatory та Data Desk заявили, що супутникові зображення, схоже, свідчать саме про витік нафти.

Перед останнім рейсом Caroline Bezengi завантажив російську нафту в Новоросійську. Востаннє судно передавало сигнал у відкритій системі AIS 11 червня біля узбережжя Ємену.

Танкер перебуває під санкціями за перевезення російського пального. Його власником у судноплавних базах вказана шанхайська Rentoor Shipmanagement, однак Reuters не вдалося отримати коментар компанії.

Нагадаємо:

Озброєні нападники піднялися на борт хімічного танкера Asana в Аденській затоці біля південного узбережжя Ємену та взяли судно під контроль.