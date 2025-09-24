Економіка РФ охолоджується швидше, ніж очікувалося: уряд змирився із застоєм в економіці

У Росії у 2025 році ВВП зросте всього на 1%, а наступного – на 1,3%. Такий оновлений прогноз Мінекономрозвитку РФ, на основі якого підготовлено бюджет на майбутній рік.

Про це пише The Noscow Times.

Фактично уряд останнім визнав те, про що говорять інші експерти: швидке зростання економіки (понад 4% у 2023-2024 роках) залишилося в минулому, попереду – вкрай повільне зростання.

Центробанк РФ зазначає, що цього року зростання складається ближче до нижньої межі його прогнозу 1-2% і прогнозує на 2026 рік зростання 0,5-1,5% і на наступні два роки 1,5-2,5%, а опитані ним аналітики очікують цього року зростання на 1,2%, наступного року на 1,6%, а у 2027-2028 роках - на 1,9-2%.

Економіка охолоджується швидше, ніж очікувалося, поскаржився міністр економічного розвитку Максим Решетніков на Східному економічному форумі.

Він визнав, що інвестиції наступного року не зростуть. Прогноз передбачає їх скорочення на 0,5%.

Слідом за економікою сповільниться зростання зарплат і доходів населення, випливає з прогнозу.

Реальні зарплати (з поправкою на інфляцію) цього року зростуть на 3,4%. Це збігається з консенсусом аналітиків і вдвічі нижче квітневих очікувань Мінекономрозвитку. Наступного року воно прогнозує зростання реальних зарплат на 2,4%. Відповідно, реальні доходи населення додадуть цього року 3,8%, а наступного всього 2,1%. Дефіцит кадрів при цьому не мине: Мінекономрозвитку прогнозує в наступні три роки рівень безробіття 2,3-2,5%.

