Экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось: правительство смирилось с застоем в экономике

В России в 2025 году ВВП вырастет всего на 1%, а в следующем - на 1,3%. Таков обновленный прогноз Минэкономразвития РФ, на основе которого подготовлен бюджет на будущий год.

Об этом пишет The Noscow Times.

Фактически правительство последним признало то, о чем говорят другие эксперты: быстрый рост экономики (более 4% в 2023-2024 годах) остался в прошлом, впереди - крайне медленный рост.

Центробанк РФ отмечает, что в этом году рост складывается ближе к нижней границе его прогноза 1-2% и прогнозирует на 2026 год рост 0,5-1,5% и на следующие два года 1,5-2,5%, а опрошенные им аналитики ожидают в этом году рост на 1,2%, в следующем году на 1,6%, а в 2027-2028 годах - на 1,9-2%.

Экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось, пожаловался министр экономического развития Максим Решетников на Восточном экономическом форуме.

Он признал, что инвестиции в следующем году не вырастут. Прогноз предусматривает их сокращение на 0,5%.

Вслед за экономикой замедлится рост зарплат и доходов населения, следует из прогноза.

Реальные зарплаты (с поправкой на инфляцию) в этом году вырастут на 3,4%. Это совпадает с консенсусом аналитиков и вдвое ниже апрельских ожиданий Минэкономразвития. В следующем году оно прогнозирует рост реальных зарплат на 2,4%. Соответственно, реальные доходы населения прибавят в этом году 3,8%, а в следующем всего 2,1%. Дефицит кадров при этом не пройдет: Минэкономразвития прогнозирует в следующие три года уровень безработицы 2,3-2,5%.

