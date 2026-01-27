Російська нафта застрягла в морі на танкерах через рішення Індії

Скорочення закупівель російської нафти Індією змусило нафтові танкери Москви збиратися біля Оману та індійського узбережжя без можливості розвантаження.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, упродовж чотирьох тижнів до 25 січня Росія експортувала 3,18 млн барелів на добу. Це майже без змін порівняно з періодом до 18 січня, однак приблизно на 680 тис. барелів/добу менше, ніж пікові показники перед Різдвом, і це найнижчий рівень із серпня.

Постачання російської сирої нафти в індійські порти різко впали минулого місяця — до близько 1,2 млн барелів на добу, що є мінімумом більш ніж за три роки. Перші сигнали свідчать, що в січні падіння стало ще глибшим: дані відстеження показують середній імпорт 1,12 млн барелів на добу за перші 25 днів місяця. Це зниження збігається в часі з набуттям чинності 21 січня заборони ЄС на імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.

Падіння індійських закупівель призвело до різкого зростання кількості танкерів, що простоюють біля індійського узбережжя та неподалік Оману останніми тижнями. Хоча кількість суден, які очікують біля Оману, повільно зменшується, більшість тих, що відійшли звідти, тепер стоять на якорі ближче до берегової лінії Індії, а частина прямує до Китаю. Лише один танкер розвантажив вантаж.

Російські відправники, схоже, також користуються резервуарами для зберігання в Індонезії. Дані відстеження показують, що щонайменше три партії в останні тижні розвантажили в Карімуні (навпроти Сінгапуру), у Балікпапані на Борнео та в Танджунг-Інтані на острові Ява.

Обсяг російської сирої нафти, що зберігається на танкерах, стабілізувався на рівні близько 140 млн барелів. Ця цифра нижча за попередні оцінки після перегляду історичних даних, однак швидке накопичення нафти "в морі" не змінилося: з кінця серпня додалося близько 60 млн барелів.

Тиск посилює й те, що ЄС та Велика Британія, схоже, жорсткіше реагують на "тіньовий флот" танкерів, який перевозить підсанкційну нафту, — і це може впливати на судна, задіяні в російській торгівлі. У четвер французькі ВМС затримали танкер Grinch у Середземному морі.

Того ж дня ще два танкери з російською нафтою з Мурманська розвернулися і взяли курс назад до арктичного порту: Huihai Pacific (який прямував до Північного моря) змінив курс, а Adonia розвернулася біля мису Нордкап. Обидва розвороти сталися протягом кількох годин після затримання Grinch.

Окремо зазначається, що певне зниження інтенсивності атак України на російську нафтову інфраструктуру від початку року майже не вплинуло на темпи переробки у першій половині січня: переробка була приблизно на 5% нижчою за типовий сезонний рівень у перші два тижні місяця.

Нагадаємо:

Експорт російського мазуту до Азії на початку 2026 року сповільнився: посилений нагляд у зв'язку з жорсткішими західними санкціями ускладнив торгівлю, а атаки українських дронів на російські НПЗ зменшили випуск продукції.