СБС уразили 29 енерговузлів на окупованих територіях

Сили безпілотних систем уразили за добу 29 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях, а у період з 1 по 13 серпня було результативно відпрацьовано 240 енерговузлів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр.

Під ударом була Балаклавська ТЕС у Севастополі. На Запоріжжі уражені електропідстанція "Більмак" у Кам'янці, електропідстанції у Бердянську, Приморську, нп Чернігівка, електропідстанція "Ботієвська" у нп Приморський Посад.

На Донеччині у Маріуполі удару завдали по електропідстанції ПС 110 кВ "Місто-3", електропідстанції ПС 110 кВ "НС-2", електропідстанції ПС 110 кВ "Ілліч".

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Під ударом була електропідстанція "Володарська", нп Микільське, електропідстанція ПС 110 кВ "Факел", нп Бердянськ, Запорізька обл., електропідстанція ПС 110 кВ "Лазурна", нп Бердянськ та інші.

Нагадаємо:

На території порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ в ніч на 14 серпня зафіксували пожежу після атаки безпілотників.