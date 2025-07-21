Простіше депозит: компанії РФ, які будують інфраструктуру, опинилися на межі банкрутств

До кінця 2025 року Росію очікує низка банкрутств компаній, що будують інфраструктуру, оскільки вони зіткнулися з різким скороченням замовлень на тлі високої ключової ставки Центробанку.

Про це заявив гендиректор найбільшого в галузі холдингу "Нацпроектстрой" (НПС) Олексій Крапівін, повідомляє The Moscow Times.

"Сьогодні всі без винятку компанії відчувають на собі вплив дорогих грошей. Підприємці вважали, що зможуть обслуговувати кредитний портфель, і займалися власною інвестпрограмою або іншими проєктами, сьогодні обслуговувати свій борг за такого рівня ставок більше не можуть", - сказав Крапівін в інтерв'ю російському агентству РБК.

За його словами, будівельний бізнес як такий - це складна і не високомаржинальна галузь, у якій навіть у найкращі роки гарною рентабельністю вважали рівень 10-15% за проєктом.

При цьому рентабельність компаній в автодорожньому будівництві найнижча. Так, якщо по російській економіці в середньому показник становить 12-14%, у житловому будівництві 9-10%, то в будівництві автодоріг - 2-3%.

"Особливість інфраструктурних проєктів - висока капіталомісткість і довгий термін реалізації. Якщо порахувати окупність інфраструктури тільки арифметично, без урахування комплексних ефектів, то будувати зараз взагалі не вигідно. Простіше покласти гроші на депозит", - зазначив глава НПС.

Нагадаємо:

Кількість компаній у Росії, які планують звільнення співробітників, зросла майже вдвічі з початку року. Одночасно бізнес скорочує плани щодо підвищення зарплат.