Російські компанії різко скоротили кількість вакансій на тлі погіршення ситуації в економіці

У російських компаній на тлі погіршення ситуації в економіці різко знизилася потреба в працівниках.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Комерсант".

У грудні роботодавці повідомили державні служби зайнятості про 1,469 млн відкритих вакансій, що на 13% менше, ніж рік тому, і на 9% менше, ніж у листопаді.

При цьому рівень безробіття зріс з 2,1% у листопаді до 2,2% у грудні.

Максимальне падіння попиту на робочу силу в грудні було зафіксовано в Приволзькому федеральному окрузі: показник впав на 23% рік до року — до 261 тис. вакансій.

Згідно з офіційною статистикою, максимуму показник потреби організацій у працівниках досяг до середини 2024 року — тоді в червні було відкрито 2,124 млн вакансій. Після цього він стійко знижується з невеликими сезонними сплесками.

