"Багато хто зазнав збитків": половина малого бізнесу в Росії втратила прибуток

Збільшення податкового навантаження різко погіршило стан малого бізнесу в Росії: половина підприємств (50%) почали працювати без прибутку.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на опитування Центру стратегічних розробок (ЦСР).

Згідно з даними Торгово-промислової палати (ТПП) РФ, прибутку за перший квартал не отримали 65% підприємств.

"Багато хто зазнав збитків, оскільки не зміг правильно обрати податковий режим", — каже віцепрезидент ТПП Олена Дибова.

Згідно з поправками до Податкового кодексу РФ, що набрали чинності з 1 січня 2026 року, компанії на спрощеній та патентній системі оподаткування з річними доходами понад 20 млн руб. стали платниками ПДВ.

До цього звільнення від податку стосувалося бізнесу з виручкою до 60 млн руб. Одночасно з цим уряд підвищив ПДВ з 20% до 22% і скасував пільги щодо страхових внесків.

У Мінфіні очікували, що зміна оподаткування принесе додаткові 200 млрд руб. до бюджету. Однак це призвело до падіння зборів: у січні-березні сукупні податкові надходження від бізнесу та громадян на спеціальних режимах скоротилися на 16% у річному вимірі — до 537,2 млрд.

Глава Мінекономрозвитку Максим Решетніков раніше зазначав, що ситуація в російській економіці на цей час є складнішою, ніж в останні роки.

За його словами, бізнес гостріше відчуває це через податкові зміни, високі процентні ставки та дефіцит кадрів.

63,5% представників російського бізнесу очікують погіршення економічної ситуації в найближчий рік, ще 25% вважають, що нічого не зміниться. На поліпшення сподіваються лише 11,5%.