Експорт нафти з Новоросійська скорочується вже пʼять тижнів

На тлі загрози ударів України поставки з ключового порту РФ скорочуються п'ятий тиждень поспіль: за сім днів до 16 серпня на ключовому нафтовому терміналі в Новоросійську не було завантажено жодної партії нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обсяги експортних поставок російської нафти продовжували різко скорочуватися на тлі реальних та потенційних ударів безпілотників у Чорному морі, впавши до найнижчого рівня з кінця квітня.

Падіння поглибилося минулого тижня, коли в ключовому чорноморському порту Новоросійськ не було завантажено жодного вантажу нафти. Обсяги поставок скорочуються вже п'ять тижнів поспіль, причому падіння за цей період є найбільшим порівняно з будь-яким аналогічним періодом з початку війни в Україні.

За чотири тижні до 16 серпня експорт впав до 3,58 млн барелів на добу, як свідчать дані про рух танкерів, зібрані Bloomberg.

Раніше обсяги поставок зростали, оскільки внаслідок українських атак на російські нафтопереробні заводи для експорту залишалося більше нафти, але зараз це зростання зупиняється.

Нова хвиля ударів по нафтопереробних заводах, що відбулася останніми тижнями, не дала такого ж ефекту, можливо, через те, що Україна також націлилась на судна та порти, які використовуються для експорту нафти.

Один танкер, який стояв на причалі нафтового терміналу "Шешаріс" у Новоросійську під час атаки в середу, на супутникових знімках від понеділка все ще перебував на причалі. Інші причали в порту були знову введені в експлуатацію протягом вихідних.

Збитки також позначаються на обсягах видобутку нафти в Росії. За оцінками вторинних джерел, опублікованими Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК), минулого місяця видобуток впав до 8,89 млн барелів на добу – найнижчого показника за останні шість років.

Це майже на 1 млн барелів на добу нижче дозволеного рівня видобутку, встановленого в рамках довгострокової угоди з союзниками по ОПЕК+.

Однак навіть після нещодавнього падіння обсяги морського експорту російської нафти залишаються відносно високими.

Обсяги відвантажень за останні чотири тижні лише трохи нижчі за середній показник з початку року, тоді як обсяги за 2026 рік на сьогодні значно перевищують середні показники за кожен рік з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли на тлі погіршення перспектив мирної угоди між США та Іраном і нових ризиків для постачання через Ормузьку протоку.